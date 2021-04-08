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ЦСКА поздравил Акинфеева с 35-летием

10:46
Игорь Акинфеев. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Игорь Акинфеев. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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ЦСКА поздравил с 35-летием вратаря и капитана команды, Игоря Акинфеева.

«Вратарь. Капитан. Легенда. Игорю Акинфееву — 35! Поздравляем!» — говорится в публикации в официальном Twitter армейцев.

Акинфеев — воспитанник ЦСКА, он выступает за основную команду армейцев с 2003 года. В составе красно-синих он шесть раз выигрывал чемпионат и Кубок России, а также становился обладателем Кубка УЕФА. Отметим, что голкипер играет под номером «35».

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