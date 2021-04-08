ЦСКА поздравил Акинфеева с 35-летием

ЦСКА поздравил с 35-летием вратаря и капитана команды, Игоря Акинфеева.

«Вратарь. Капитан. Легенда. Игорю Акинфееву — 35! Поздравляем!» — говорится в публикации в официальном Twitter армейцев.

Вратарь. Капитан. Легенда. Игорю Акинфееву — 35! Поздравляем! ???



В качестве подарка на день рождения лучшему российскому голкиперу можете подписаться на его инстаграм ?? https://t.co/d1f4PQsky2 pic.twitter.com/eRL8WbcQkV — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) April 8, 2021

Акинфеев — воспитанник ЦСКА, он выступает за основную команду армейцев с 2003 года. В составе красно-синих он шесть раз выигрывал чемпионат и Кубок России, а также становился обладателем Кубка УЕФА. Отметим, что голкипер играет под номером «35».