Агент Йочича: «Было несколько предложений, но Богдан хотел только в «Рубин»

Милош Богданович, агент полузащитника «Рубина» Богдана Йочича, прокомментировал переход футболиста в казанский клуб из «Вождоваца».

Соглашение с 23-летним сербом рассчитано на 4,5 года. Игрок будет выступать под 8-м номером.

«У нас было несколько предложений, но мы остановились на «Рубине», потому что это большой клуб с традициями, а Россия — дружественная нам страна. Богдан хотел в «Рубин» и никуда больше. Мы получали предложения из Австрии, Чехии, Кипра, Норвегии, Польши. Он ставит перед собой большие цели, чтобы быть успешным с командой, чтобы они стремились к трофеям и самым высоким местам. Богдан хочет оставить большой след как в «Рубине», так и в российском футболе», — цитирует Богдановича Sport24.

«Рубин» после 18 туров с 28 очками занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ.