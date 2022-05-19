Митрофанов считает, что мораторий на вылет из РПЛ нарушает спортивный принцип

Заместитель генерального секретаря РФС Максим Митрофанов считает, что будет несправедливо по отношению к клубам ФНЛ, пробившимся в РПЛ, лишить их возможности играть в высшей лиге.

«Выслушали аргументы коллег, мы их учитывали. Хотели лично послушать. Комиссия рассматривала вопрос моратория на вылет. Будет оценены как плюсы, так и минусы. Моя личная позиция насчет моратория — спортивный принцип полностью нарушается. Под этим понимается, что никто не вылетает и никто из ФНЛ не заходит. Это несправедливо по отношению к клубам ФНЛ, которые побеждали в честной спортивной борьбе», — сказал Митрофанов.

29 апреля появилась информация о том, что число команд в РПЛ могут увеличить до 18. В данный момент в лиге участвуют 16 клубов. Команды, занявшие 15-е и 16-е места по итогам сезона, вылетают в Олимп-ФНЛ напрямую, а команды, которые занимают 13-ю и 14-ю строчки, играют стыковые матчи против тех, кто завершил сезон на 3-м и 4-м местах в ФНЛ.