Гладилин считает, что Фернандес еще может вернуться в ЦСКА

Бывший футболист и тренер «Спартака» Валерий Гладилин оценил вероятность возвращения защитника Марио Фернандеса в ЦСКА.

«Я думаю, его решение не скажется на ЦСКА и сборной. Армейцы уже не попадут в тройку призеров РПЛ. Неизвестно, когда сборной России предстоит сыграть в отборочных матчах или других турнирах.

Никакой трагедии в этом нет. Сейчас Фернандес строит свою семейную жизнь. Он честно работал все эти годы. К нему нет претензий. Он еще не такой возрастной, может вернуться. Вернется — хорошо, не вернется — для ЦСКА и сборной в этом проблемы не будет», — приводит «Газета.Ru» слова Гладилина.

Вчера, 18 мая, Фернандес сообщил, что приостановит свою карьеру по окончании сезона-2021/22. После игры с «Ростовом», которая состоится 21 мая, 31-летний футболист отправится в Бразилию.

Фернандес перешел в ЦСКА летом 2012 года из «Гремио». В 2016 году защитник получил российское гражданство.