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Сегодня, 14:22

Леонченко ответил на вопрос по ликвидации академии «Локомотива» в Перово

Севастиан Терлецкий
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко прокомментировал «СЭ» информацию нашего издания о том, что перовское отделение академии будет закрыто.

По данным «СЭ», реконструкция перовского отделения академии заморожена, а тренеров ждут сокращения.

— Перед каждым туром мы видим странные «новости» о том, что у нас что-то закрывается или ликвидируется. Похоже на бестолковые попытки создать вокруг клуба нервозность. Давайте играть в футбол, а не заниматься ерундой! По сути вопроса могу сказать следующее: отделение нашей академии в Перово действительно на реконструкции. Все дети и тренеры с начала реконструкции переведены в Черкизово. Про ликвидацию и увольнение тренеров речь не идет.

Перед последним туром Тинькофф РПЛ «Локомотив» занимает 6-е место в турнирной таблице, набрав 45 очков.

21 мая железнодорожники сыграют с «Крыльями Советов». Начало — в 17.00 мск.

Владимир Леонченко
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
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 Зенит 29 19 8 2 66-27 65
2
 Динамо 29 16 5 8 52-36 53
3
 Сочи 29 16 5 8 49-29 53
4
 Краснодар 29 14 7 8 41-29 49
5
 ЦСКА 29 14 5 10 38-29 47
6
 Локомотив 29 12 9 8 42-39 45
7
 Ахмат 29 13 2 14 35-37 41
8
 Кр. Советов 29 12 5 12 39-35 41
9
 Ростов 29 10 8 11 47-47 38
10
 Спартак 29 10 8 11 36-39 38
11
 Н. Новгород 29 7 9 13 25-39 30
12
 Урал 29 7 9 13 25-34 30
13
 Химки 29 6 11 12 32-46 29
14
 Рубин 29 8 5 16 33-54 29
15
 Уфа 29 5 12 12 27-39 27
16
 Арсенал 29 5 8 16 29-57 23
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 - : -
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 - : -
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 - : -
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 - : -
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 - : -
21.05 17:00
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Крылья Советов

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Зенит

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Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

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Спартак

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Горан Чаушич

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 23 1 4
Гжегож Крыховяк

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