Леонченко ответил на вопрос по ликвидации академии «Локомотива» в Перово

Генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко прокомментировал «СЭ» информацию нашего издания о том, что перовское отделение академии будет закрыто.

По данным «СЭ», реконструкция перовского отделения академии заморожена, а тренеров ждут сокращения.

— Перед каждым туром мы видим странные «новости» о том, что у нас что-то закрывается или ликвидируется. Похоже на бестолковые попытки создать вокруг клуба нервозность. Давайте играть в футбол, а не заниматься ерундой! По сути вопроса могу сказать следующее: отделение нашей академии в Перово действительно на реконструкции. Все дети и тренеры с начала реконструкции переведены в Черкизово. Про ликвидацию и увольнение тренеров речь не идет.

Перед последним туром Тинькофф РПЛ «Локомотив» занимает 6-е место в турнирной таблице, набрав 45 очков.

21 мая железнодорожники сыграют с «Крыльями Советов». Начало — в 17.00 мск.