Глебов: «Всегда хочу играть за сборную России, в любом матче»

Полузащитник «Ростова» Данил Глебов готов к выезду в Катар для сентябрьского матча сборной России.

«Если надо будет туда ехать, поедем. Главное, чтобы вызвали в национальную команду. А так — я всегда хочу играть за сборную, в любом матче, что мы и показали за последний год не раз. Главное, заслужить вызов и поехать, порадовать болельщиков своей игрой и результатами», — цитируют «Известия» Глебова.

Сборная России 12 сентября проведет товарищеский матч против сборной Катара. Игра пройдет в Дохе.