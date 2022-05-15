Мирзоян: «Зенит» должен доказать, что неслучайно стал чемпионом»

Бывший защитник «Спартака» Александр Мирзоян оценил шансы красно-белых в матче 29-го тура Тинькофф РПЛ против «Зенита».

«После проигрыша 1:7, выиграть 8:1 не смогут. Но все может быть, конечно. Можно выиграть сегодня, надо просто забить больше питерцев и сыграть лучше. «Зенит» выложится на все сто процентов, несмотря на то, что уже досрочно оформил чемпионство.

Он должен доказать, что неслучайно стал чемпионом страны. Все же «Спартак» — раздражитель, поэтому «Зенит» будет играть на победу. Я верю в «Спартак», но он не всегда стабильно выступает. Сегодня если сыграет лучше, то выиграет», — сказал Мирзоян Metaratings.ru.

Матч «Спартак» — «Зенит» состоится 15 мая в Москве. Начало — в 16.30 по московскому времени.