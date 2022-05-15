Российский тренер Гаджи Гаджиев в разговоре с «СЭ» высказался о вылете «Арсенала» из Тинькофф РПЛ. За тур до окончания чемпионата тульский клуб занимает последнее место и имеет на своем счету 23 очка.

«Очень жаль, что «Арсенал» покидает премьер-лигу. По временам «Анжи» помню, что в Туле на трибунах люди сидели битком. Наверное, были допущены какие-то шаги руководством, в клубе была чехарда из тренеров. Может, были внутренние проблемы с финансированием, возможно, повлиял отъезд легионеров. Надеюсь, что «Арсенал» ненадолго вылетел. Очень не хочется терять этот футбольный город. Моя кандидатура тренера туляков? Нет, я сейчас занят работой в Махачкале», — сказал Гаджиев «СЭ».

После 29 матчей «Арсенал» занимает 16-е место место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ (23 очка).