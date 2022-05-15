В воскресенье, 15 мая, состоится матч 29-го тура Тинькофф-чемпионата России, в котором «Спартак» на своем поле примет «Зенит». Начало встречи — в 16.30 по московскому времени.

В первом круге чемпионата «Зенит» разгромил красно-белых со счетом 7:1. В последний раз «Спартак» побеждал питерцев в конце 2017 года.

Турнирную таблицу Тинькофф-чемпионата России можно посмотреть здесь.

Расписание матчей премьер-лиги на сезон-2021/22 — по этой ссылке.

Следить за матчем «Спартак» — «Зенит» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире по этой ссылке.