Мирзоян пожелал здоровья заразившемуся коронавирусом Федуну

Бывший защитник «Спартака», председатель Союза ветеранов футбола России, Александр Мирзоян в интервью «СЭ» пожелал скорейшего выздоровления владельцу красно-белых Леониду Федуну. Сегодня стало известно, что тот был госпитализирован с коронавирусной инфекцией.

— Заболеть коронавирусом — это, можно сказать, трагедия. А когда она касается людей, с которыми ты знаком, которые делают очень много не только для футбола, а вообще по жизни... Естественно, будем надеяться на то, чтобы он поскорее вылечился.

Еще раз хочу сказать: от этого вируса никто не застрахован. Сколько людей заразились: даже Мишустин (премьер-министр РФ — Прим. «СЭ»). Умерли космические разработчики. Это такие люди... Вроде могли бы их и вылечить. Но нет, все в одинаковых условиях.

Поэтому я просто хочу призвать весь наш народ бережно относиться к себе и ко всем окружающим. Если мы не будем соблюдать простой дисциплины, то нам придется тяжело.

Леониду Арнольдовичу желаю крепкого здоровья, чтобы он быстрее восстановился. Тем более сейчас, когда мы вроде бы выходим на то, что надо возобновлять чемпионат. Будет Исполком, там примут решения.

В любом случае, надо беречь себя. А как беречь? Нам говорят, чтобы это были самоизоляция и гигиена. Думаю, Леонид Арнольдович этого придерживался... Но невозможно уберечься от этой заразы. Могут пожелать ему только скорейшего выздоровления и поблагодарить врачей, которые все делают для того, чтобы это скорее остановилось. (Наталья Юрина)