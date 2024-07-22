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Полузащитник махачкалинского «Динамо» Храмцов считает, что его команде повезло в матче с «Химками»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Полузащитник махачкалинского «Динамо» Максим Храмцов прокомментировал ничью с «Химками» (1:1) в матче 1-го тура чемпионата России-2024/25.

«Мне кажется, мы сегодня нормально сыграли. Конечно, это непередаваемые ощущения — сыграть в премьер-лиге, а мне еще и удалось забить, правда, мой гол отменили. Безусловно, нам сегодня повезло, что соперник не реализовал два пенальти, но я считаю, что везло не только нам, удача сопутствовала обеим командам», — приводит ТАСС слова Храмцова.

В следующем туре РПЛ махачкалинское «Динамо» сыграет на выезде против «Краснодара», матч пройдет 28 июля.

Источник: ТАСС
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