Мирзов выбрал игровой номер в "Спартаке"

Полузащитник "Спартака" Резиуан Мирзов будет выступать под 9-м номером, сообщается на официальном сайте РПЛ.

Мирзов перешел в "Спартак" в середине июля, cоглашение с 26-летним российским футболистом рассчитано на три года. В прошлом сезоне хавбек играл на правах аренды за "Арсенал", в которых провел 32 матча, забил 8 голов и отдал одну голевую передачу.

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