15:38 | Футбол — РПЛ

Мирзов выбрал игровой номер в "Спартаке"

1
Обсудить

Полузащитник "Спартака" Резиуан Мирзов будет выступать под 9-м номером, сообщается на официальном сайте РПЛ.

Мирзов перешел в "Спартак" в середине июля, cоглашение с 26-летним российским футболистом  рассчитано на три года. В прошлом сезоне хавбек играл на правах аренды за "Арсенал", в которых провел 32 матча, забил 8 голов и отдал одну голевую передачу.

Чемпионат России по футболу: новости и обзоры, таблица переходов РПЛ, итоги сезона-2018/19, расписание матчей чемпионата-2019/2020

Опрос

Как выступит "Спартак" в чемпионате России-2019/2020?
Обсудить
голосовать

Дополнительная информация

https://premierliga.ru/clubs/spartak

1
Обсудить
Загрузка...
Материалы других СМИ