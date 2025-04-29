Футбол
29 апреля, 14:46

Личка: «Знаю, что Гашек против России. Мне неинтересно, что он говорит»

Камила Абдурахманова
корреспондент

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка прокомментировал хейт в адрес России со стороны своего соотечественника Доминика Гашека.

«Высказывания Гашека? Честно скажу, не читаю и не хочу читать то, что он говорит. Знаю, что он против России, постоянно высказывается негативно о стране. Мне неинтересно, что говорит Гашек. Каждый делает что хочет. Поэтому вообще не читаю. Иногда ребята спрашивают у меня: «Ты видел, что сказал Гашек?» Отвечаю: «Нет. Неинтересно», — сказал Личка Sport24.

Олимпийский чемпион по хоккею в составе сборной Чехии Гашек регулярно негативно высказывается о России.

Источник: sport24.ru
Марцел Личка
Доминик Гашек
  • Neil

    Не неси чепухи. Утрировать не надо. Всем понятно о чём речь.

    30.04.2025

  • Grinopel

    Стопудово крыса отсюда шипит.

    30.04.2025

  • Neil

    Да это свинья недорезанная, вот бесится.

    29.04.2025

  • Neil

    Когда тебя бусифицируют и ты сдохнешь. Хотя не удивлюсь, если ты в России отсиживаешься и кормишься.

    29.04.2025

  • ivan pomidorov

    А деньги ненавистной России не вернул.))))) Как будет правильно-лицемерный жадина или жадный лицемер? Это о Гашике.)))))))

    29.04.2025

  • ГлавПатриот

    А комментарии в новостях где упоминается бункерный когда откроют?

    29.04.2025

  • Razenkov80

    Пернул в лужу и доволен... При чем тут "выиграй как Гашек"? А до этого он не имеет право высказать свое мнение? Почему-то работать в России и зарабатывать деньги ни Гашеку, ни Ягру (несмотря на 68 номер) не было западло. А сейчас он вдруг стал таким ярым русофобом. Это называется лицимерие. Хотя для Европы это в порядке вещей...

    29.04.2025

  • Werewolf

    А какой он из себя этот русский язык? И что считать русским? С момента крещения Руси? Ведь тогда переиначили большую часть языка. Получается, что нашей истории всего-то тысчонка лет? Даже имя Иван, которое ассоциируется с русскими.....и то привозное. Начни копать и что от нашей истории осталось? Горизонт......что за слово? Что обозначает? Было же виднокрай.... Любому понятно о чем речь. И что не возьми.....

    29.04.2025

  • Женек10

    на какие комментарии, если они их закрывают

    29.04.2025

  • frunt 2

    ты как пукин хотя бы выиграй

    29.04.2025

  • Grinopel

    Эти тексты выискивают айтишницы, которые заточены на бурление и комментарии. Это даже не журналюшка, это еще ниже.

    29.04.2025

  • Grinopel

    Ровно, как и тот. Окажется в компании русских - сразу расхочется гавкать.

    29.04.2025

  • Grinopel

    Ну да. Ты сначала выиграй то, что выиграл генерал Власов, а потом его критикуй..

    29.04.2025

  • frunt 2

    личка,ты хотя бы выиграй как Гашек все ,а потом говори.Седня опять мясу проипешь и после матча начнешь обнимать станковича.

    29.04.2025

  • Фирсыч

    Вернётся домой, станет интересно!

    29.04.2025

  • андр

    Не засоряйте русский язык дурацкими терминами типа ХЕЙТ, ХАЙП и т.д. и т.п.

    29.04.2025

  • Neil

    Да, и причём здесь НХЛ!?

    29.04.2025

  • Neil

    Странно. А вот спорт-эскпрессу это очень интересно, что выражает там больной. Причём настолько нездоровый и регулярный интерес, что писать об этом может только редакция, читателям просто запрещается выражать мнение об этом.

    29.04.2025

    • Смородская: «Личка не справился со своей задачей в «Динамо»

    Мирзов: «Из-за долгов чуть сдали нервы»
