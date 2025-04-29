Личка: «Знаю, что Гашек против России. Мне неинтересно, что он говорит»
Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка прокомментировал хейт в адрес России со стороны своего соотечественника Доминика Гашека.
«Высказывания Гашека? Честно скажу, не читаю и не хочу читать то, что он говорит. Знаю, что он против России, постоянно высказывается негативно о стране. Мне неинтересно, что говорит Гашек. Каждый делает что хочет. Поэтому вообще не читаю. Иногда ребята спрашивают у меня: «Ты видел, что сказал Гашек?» Отвечаю: «Нет. Неинтересно», — сказал Личка Sport24.
Олимпийский чемпион по хоккею в составе сборной Чехии Гашек регулярно негативно высказывается о России.
Источник: sport24.ru
Новости