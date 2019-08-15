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Мирзов объяснил, почему в его Instagram нет фотографии со «Спартаком»

15 августа 2019, 11:30
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Новичок «Спартака» полузащитник Резиуан Мирзов в интервью «СЭ» рассказал, что не очень любит Instagram.

— Почему у вас в Instagram пока нет фото со «Спартаком»?

— Честно сказать, я не любитель Instagram. Стараюсь не проводить там свободное время. Но вопрос справедливый, и в ближайшее время постараюсь устранить этот пробел. (Вячеслав Короткин).

Полностью интервью Мирзова

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