Завтра «Рубин» может отдать Игнатьева в аренду в «Ахмат»

По информации «РБ Спорт», завтра, 7 сентября, форвард «Рубина» Иван Игнатьев может перейти в «Ахмат».

Речь идет о переходе на правах аренды. Ранее, около двух недель назад, казанцы рассматривали вариант аренды форварда в «Урал», но клуб из Екатеринбурга не был готов взять за себя частичную оплату контракта нападающего.

В текущем сезоне 22-летний Игнатьев провел 4 матча в РПЛ, голов не забивал. Всего в составе «Рубина» футболист провел 35 матчей и забил три гола.