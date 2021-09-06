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Завтра «Рубин» может отдать Игнатьева в аренду в «Ахмат»

6 сентября 2021, 23:22
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По информации «РБ Спорт», завтра, 7 сентября, форвард «Рубина» Иван Игнатьев может перейти в «Ахмат».

Речь идет о переходе на правах аренды. Ранее, около двух недель назад, казанцы рассматривали вариант аренды форварда в «Урал», но клуб из Екатеринбурга не был готов взять за себя частичную оплату контракта нападающего.

В текущем сезоне 22-летний Игнатьев провел 4 матча в РПЛ, голов не забивал. Всего в составе «Рубина» футболист провел 35 матчей и забил три гола.

Дополнительная информация:

https://bookmaker-ratings.ru/news/zavtra-rubin-mozhet-otdat-ignat-eva-v-arendu-v-ahmat/

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Евгений Петров все материалы автора

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