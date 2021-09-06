Завтра «Рубин» может отдать Игнатьева в аренду в «Ахмат»
6 сентября 2021, 23:22
По информации «РБ Спорт», завтра, 7 сентября, форвард «Рубина» Иван Игнатьев может перейти в «Ахмат».
Речь идет о переходе на правах аренды. Ранее, около двух недель назад, казанцы рассматривали вариант аренды форварда в «Урал», но клуб из Екатеринбурга не был готов взять за себя частичную оплату контракта нападающего.
В текущем сезоне 22-летний Игнатьев провел 4 матча в РПЛ, голов не забивал. Всего в составе «Рубина» футболист провел 35 матчей и забил три гола.
Дополнительная информация:
https://bookmaker-ratings.ru/news/zavtra-rubin-mozhet-otdat-ignat-eva-v-arendu-v-ahmat/
Читайте также
6
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю