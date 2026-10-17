Семин: «В ЦСКА и «Динамо» есть футболисты, способные выиграть чемпионат»

Бывший главный тренер сборной России Юрий Семин объяснил лидерство «Динамо» и ЦСКА в РПЛ.

«Есть определенная логика в том, что «Динамо» и ЦСКА сейчас возглавляют турнирную таблицу чемпионата России. Это связано с правильно выбранным направлением развития и в одном, и в другом клубе, и с хорошей работой главных тренеров — Сандро Шварца и Дмитрия Игдисамова соответственно», — приводит слова Семина РИА Новости.

Тренер также похвалил игроков обоих московских клубов: «И в ЦСКА, и в «Динамо» также есть футболисты хорошего уровня, необходимые для того, чтобы выигрывать чемпионат страны. Поэтому и происходит то, что мы видим сейчас в турнирной таблице».

«Динамо» после 10 туров набрало 22 очка и занимает первое место в турнирной таблице РПЛ. Столько же очков у ЦСКА — армейцы идут вторыми.

В воскресенье, 18 октября, «Динамо» примет ЦСКА в матче 11-го тура РПЛ.

Никита Давыдов