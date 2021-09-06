«Химки» сделали предложение «Спартаку» о трансфере Мирзова

Министр спорта Московской области Роман Терюшков в разговоре с «СЭ» заявил, что «Химки» сделали предложение «Спартаку» о трансфере полузащитника Резиуана Мирзова.

«Мы ждем от «Спартака» реакции на наше предложение. Думаю, что сегодня ее получим. Официальное предложение «Спартаку» сделано. Резиуан был лидером «Химок». Мы готовы дальше продолжить сотрудничество с футболистом. Все зависит от «Спартака», — сказал Терюшков «СЭ».

В текущем сезоне 28-летний Мирзов провел 6 матчей за красно-белых и не отметился результативными действиями. Его контракт с московским клубом действует до конца июня 2022 года.

Портал Transfermarkt оценивает хавбека в 2,8 миллиона евро.