Мирзов горд оказаться в "Спартаке"

Полузащитник Резиуан Мирзов на пресс-конференции прокомментировал переход в "Спартак".

– Очень долго шел, хотел попасть в топ-клуб, – сказал 26-летний хавбек. – Очень горд оказаться здесь. Приняли очень хорошо. Отличная команда. Есть цели, к которым нужно стремиться, я буду помогать команде этого достигнуть. Очень рад, что играют за эту команду. Надеюсь, что у нас все получится.

Ранее Мирзов выступал за нальчикский "Спартак", "Звезду" (Рязань), "Ахмат", "Тосно", "Ростов", "Арсенал" (Тула). Полузащитник заключил со "Спартаком" трехлетний контракт. (Александр Рогулев)

Презентация новичков "Спартака". Прямая видеотрансляция //

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