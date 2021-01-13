Мирзов: «Были люди, которые не хотели видеть Кононова в «Спартаке». Ему не дали поработать»

Полузащитник «Спартака» Резиуан Мирзов, выступающий за «Химки» на правах аренды, рассказал о периоде работы Олега Кононова в качестве главного тренера красно-белых.

«Олегу Георгичу, как и всем людям, нужно доверие. В «Спартаке» он 24 часа жил футболом, переживал за всех ребят, хотел поставить спартаковский футбол. Но ему не дали поработать. А если бы дали — у него бы получилось сто процентов. Просто были люди, которые не хотели видеть его в «Спартаке». Я это знаю, но не буду говорить, кто это», — цитирует «Чемпионат» Мирзова.

Олег Кононов возглавлял «Спартак» с ноября 2018 года по сентябрь 2019 года. При нем команда заняла 5-е место в турнирной таблице чемпионата России-2018/19.