Миранчук заявил, что ничего не знает о возможном возвращении брата

Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук отреагировал на информацию о возможном возвращении брата Алексея Миранчука в состав железнодорожников.

«Брат может вернуться? Честно, не знаю, ребят», — сказал Миранчук.

11 ноября спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов сообщил «СЭ» о желании клуба вернуть Алексея Миранчука. В текущем сезоне полузащитник провел 5 матчей за «Аталанту», не отметившись результативными действиями.