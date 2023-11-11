Миранчук заявил, что ничего не знает о возможном возвращении брата
Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук отреагировал на информацию о возможном возвращении брата Алексея Миранчука в состав железнодорожников.
«Брат может вернуться? Честно, не знаю, ребят», — сказал Миранчук.
11 ноября спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов сообщил «СЭ» о желании клуба вернуть Алексея Миранчука. В текущем сезоне полузащитник провел 5 матчей за «Аталанту», не отметившись результативными действиями.
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|29
|
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|7
|4
|4
|31-21
|25
|
4
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|15
|6
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|
5
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|15
|6
|6
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|24
|
6
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|2
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|
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|
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|4
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|
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|14
|3
|4
|7
|16-22
|13
|
14
|Ахмат
|15
|3
|3
|9
|15-21
|12
|
15
|Балтика
|14
|3
|2
|9
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|11
|
16
|Сочи
|14
|3
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|11.11
|14:00
|
Кр. Советов – Урал
|3 : 1
|11.11
|14:00
|
Факел – ЦСКА
|1 : 1
|11.11
|16:30
|
Локомотив – Ахмат
|2 : 1
|11.11
|19:30
|
Зенит – Краснодар
|- : -
|12.11
|14:00
|
Пари НН – Балтика
|- : -
|12.11
|16:30
|
Динамо – Оренбург
|- : -
|12.11
|19:00
|
Сочи – Рубин
|- : -
|12.11
|19:30
|
Спартак – Ростов
|- : -
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Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|11
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|7
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|7
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|5
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|4
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|11
|1
|3
|
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Брайан Мансилья
Оренбург
|12
|1
|4
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|11
|1
|3
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