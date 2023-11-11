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Экс-президент «Локомотива» Наумов доволен игрой команды в матче с «Ахматом»

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Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов поделился мнением о матче 15-го тура РПЛ между железнодорожниками и «Ахматом» (2:1).

«Я очень доволен тем, как играл «Локомотив», хотя реализация моментов в первом тайме подвела. Еще до перерыва можно было решить исход противостояния в свою пользу. Удивительно, но преимущество железнодорожников оказалось очень большим. Честно говоря, я такого не ожидал. Предполагал, что игра будет вязкой, «Локомотив» попытается атаковать позиционно, а «Ахмат» уйдет в оборону, — приводит слова Наумова Vprognoze.ru. — Но встреча была очень интересной. Хозяева задали очень высокий темп, и мне казалось, что в первом тайме им немного не повезло. А потом этот нелепый одиннадцатиметровый, и все висело на волоске. Надо отдать должное тренерскому штабу «Локомотива», который, наверное, впервые в сезоне угадал с заменами. Возможно, не так ярко проявил себя Сарвели, а вот Самошников вышел очень хорошо, и Сулейманов забил гол. Причем обе комбинации были великолепными».

На данный момент «Локомотив» набрал 24 очка в 15 играх чемпионата России и занимает 4-е место в турнирной таблице, «Ахмат находится на 14-й строчке с 12 очками после 15 матчей.

Источник: Vprognoze.ru
Илья Самошников
Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Локомотив (Москва)
Владислав Сарвели
Николай Наумов
Тимур Сулейманов
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 14 9 4 1 23-9 31
2
 Зенит 14 9 2 3 29-13 29
3
 Кр. Советов 15 7 4 4 31-21 25
4
 ЦСКА 15 6 7 2 27-20 25
5
 Локомотив 15 6 6 3 21-19 24
6
 Динамо 14 5 7 2 22-19 22
7
 Спартак 14 6 3 5 19-21 21
8
 Пари НН 14 6 2 6 14-14 20
9
 Рубин 14 5 4 5 13-20 19
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 14 4 5 5 22-25 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 14 3 4 7 16-22 13
14
 Ахмат 15 3 3 9 15-21 12
15
 Балтика 14 3 2 9 12-21 11
16
 Сочи 14 3 1 10 16-23 10
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11.11 14:00
Кр. Советов – Урал
 3 : 1
11.11 14:00
Факел – ЦСКА
 1 : 1
11.11 16:30
Локомотив – Ахмат
 2 : 1
11.11 19:30
Зенит – Краснодар
 - : -
12.11 14:00
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 - : -
12.11 16:30
Динамо – Оренбург
 - : -
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Сочи – Рубин
 - : -
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Роман Ежов

Крылья Советов

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Зенит

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И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

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Оренбург

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