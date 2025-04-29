Божович: «Дзюба — лучший нападающий России в своем поколении»

Бывший тренер ряда клубов РПЛ Миодраг Божович в интервью «СЭ» поделился мнением об игре нападающего «Акрона» Артема Дзюбы.

— Вы работали с Артемом Дзюбой, который недавно обновил сразу несколько рекордов — в сборной России и в РПЛ. Не созванивались с ним?

— Очень рад за Артема! Он точно лучший нападающий России в своем поколении. Дзюба всегда хочет быть на высоте и добиваться высоких целей. Это круто, потому что в 36 лет многие уже доигрывают и готовятся к завершению карьеры.

Я пытался до него дозвониться, но он не ответил. Надеюсь, что мы с ним свяжемся, поговорим и я его лично поздравлю со всеми рекордами.

— Некоторых смущает, что Дзюба побил рекорд Александра Кержакова в товарищеском матче с Гренадой.

— У каждого свое мнение. Но факт, что Артем — лучший бомбардир сборной, уже в истории. Он должен гордиться своим достижением. В 36 держит себя в феноменальной форме и заслужил вызов в сборную, несмотря на то что Карпин делает ставку на молодых игроков.

19 марта Дзюба забил гол в BetBoom матче сборной России против Гренады (5:0). Этот мяч стал для форварда 31-м в составе национальной команды. Дзюба опередил Александра Кержакова (30) и стал лучшим бомбардиром в истории сборной России.

Ранее форвард стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола, также опередив Кержакова.