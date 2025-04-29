Божович: «Дзюба — лучший нападающий России в своем поколении»
Бывший тренер ряда клубов РПЛ Миодраг Божович в интервью «СЭ» поделился мнением об игре нападающего «Акрона» Артема Дзюбы.
— Вы работали с Артемом Дзюбой, который недавно обновил сразу несколько рекордов — в сборной России и в РПЛ. Не созванивались с ним?
— Очень рад за Артема! Он точно лучший нападающий России в своем поколении. Дзюба всегда хочет быть на высоте и добиваться высоких целей. Это круто, потому что в 36 лет многие уже доигрывают и готовятся к завершению карьеры.
Я пытался до него дозвониться, но он не ответил. Надеюсь, что мы с ним свяжемся, поговорим и я его лично поздравлю со всеми рекордами.
— Некоторых смущает, что Дзюба побил рекорд Александра Кержакова в товарищеском матче с Гренадой.
— У каждого свое мнение. Но факт, что Артем — лучший бомбардир сборной, уже в истории. Он должен гордиться своим достижением. В 36 держит себя в феноменальной форме и заслужил вызов в сборную, несмотря на то что Карпин делает ставку на молодых игроков.
19 марта Дзюба забил гол в BetBoom матче сборной России против Гренады (5:0). Этот мяч стал для форварда 31-м в составе национальной команды. Дзюба опередил Александра Кержакова (30) и стал лучшим бомбардиром в истории сборной России.
Ранее форвард стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола, также опередив Кержакова.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|15
|10
|3
|2
|28-9
|33
|
2
|ЦСКА
|15
|10
|3
|2
|26-13
|33
|
3
|Зенит
|15
|8
|6
|1
|29-12
|30
|
4
|Локомотив
|15
|8
|6
|1
|31-19
|30
|
5
|Балтика
|15
|7
|7
|1
|21-7
|28
|
6
|Спартак
|15
|7
|4
|4
|24-21
|25
|
7
|Рубин
|15
|5
|5
|5
|15-19
|20
|
8
|Акрон
|15
|4
|6
|5
|18-20
|18
|
9
|Ростов
|15
|4
|6
|5
|12-15
|18
|
10
|Динамо
|15
|4
|5
|6
|22-23
|17
|
11
|Ахмат
|15
|4
|4
|7
|19-23
|16
|
12
|Динамо Мх
|15
|3
|5
|7
|8-17
|14
|
13
|Кр. Советов
|15
|3
|5
|7
|18-26
|14
|
14
|Оренбург
|15
|2
|5
|8
|17-26
|11
|
15
|Сочи
|15
|2
|2
|11
|12-34
|8
|
16
|Пари НН
|15
|2
|2
|11
|9-25
|8
|21.11
|18:30
|Акрон – Сочи
|- : -
|22.11
|14:00
|Оренбург – Балтика
|- : -
|22.11
|16:45
|Спартак – ЦСКА
|- : -
|22.11
|19:30
|Рубин – Ахмат
|- : -
|23.11
|13:00
|Кр. Советов – Ростов
|- : -
|23.11
|15:15
|Пари НН – Зенит
|- : -
|23.11
|17:30
|Динамо – Динамо Мх
|- : -
|23.11
|19:45
|Локомотив – Краснодар
|- : -
|Г
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|8
|
|
Брайан Александр Хиль
Балтика
|8
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Зелимхан Бакаев
Локомотив
|4
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|13
|1
|1
|
|
Диего Коста
Краснодар
|13
|1
|4
|
|
Александр Джику
Спартак
|6
|1
|2