Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2025
Уведомления
Главная
Футбол
РПЛ

29 апреля, 10:00

Божович: «Дзюба — лучший нападающий России в своем поколении»

Константин Белов
Корреспондент
Миодраг Божович и Артем Дзюба.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Бывший тренер ряда клубов РПЛ Миодраг Божович в интервью «СЭ» поделился мнением об игре нападающего «Акрона» Артема Дзюбы.

— Вы работали с Артемом Дзюбой, который недавно обновил сразу несколько рекордов — в сборной России и в РПЛ. Не созванивались с ним?

— Очень рад за Артема! Он точно лучший нападающий России в своем поколении. Дзюба всегда хочет быть на высоте и добиваться высоких целей. Это круто, потому что в 36 лет многие уже доигрывают и готовятся к завершению карьеры.

Я пытался до него дозвониться, но он не ответил. Надеюсь, что мы с ним свяжемся, поговорим и я его лично поздравлю со всеми рекордами.

— Некоторых смущает, что Дзюба побил рекорд Александра Кержакова в товарищеском матче с Гренадой.

— У каждого свое мнение. Но факт, что Артем — лучший бомбардир сборной, уже в истории. Он должен гордиться своим достижением. В 36 держит себя в феноменальной форме и заслужил вызов в сборную, несмотря на то что Карпин делает ставку на молодых игроков.

19 марта Дзюба забил гол в BetBoom матче сборной России против Гренады (5:0). Этот мяч стал для форварда 31-м в составе национальной команды. Дзюба опередил Александра Кержакова (30) и стал лучшим бомбардиром в истории сборной России.

Ранее форвард стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола, также опередив Кержакова.

Тамерлан Мусаев и&nbsp;Алексей Батраков.«Почему Израиль играет, а Россия — нет? УЕФА — это мафия!» Божович — о Дзюбе, «Спартаке» и чемпионской гонке
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Артем Дзюба
Футбол
РПЛ
Миодраг Божович
Читайте также
Стал лысым на удачу, отказал в скидке по новому контракту и может не договориться с «Рейнджерс». Что происходит с Артемием Панариным
Блогер Катрич рассказала о сравнении с Холанном
Литва запретила въезд рэперу Моргенштерну на 10 лет
На Украине возмущены переходом легкоатлетки Гордиюк под флаг России
На Украине разразился коррупционный скандал в окружении Зеленского. Почему это важно
В Италии назвали Украину единственным напавшим на НАТО государством
Популярное видео
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • marchela13

    Московские и сейчас пишут,что они лучшие в галактике. Локомотив 0-2,цска 0-2,а можно было бы при нормальном судействе ещё парочку коням. Златоглавая всегда этим славилась,не любит проигрывать.

    30.04.2025

  • Старшой0754

    Я видел и помню все голы Блохина!Я писал не о том как он играл, а о том что о нем писали московские эксперты.

    30.04.2025

  • marchela13

    Ты дебил,а ты хоть знаешь чем футбол отличается от хоккея?Где то что то слышал,а сам не в теме. Лучше скажи сколько тебе дрочило проплотил за эту писанину? Что то тебя я раньше здесь и не видал,откуда взялся-чудило.

    29.04.2025

  • marchela13

    Сравнил хрен с пальцем,ты хоть помнишь или видил его голы с Баварией в супер кубке и т.д. Если ты хоть капельку в футболе петришь,Дзюбила и шнурка Блохина не стоит.Хотя я и сам его не очень,сложный характер был.

    29.04.2025

  • vlad2020

    Дзюба в полной мере раскрвлся. как бомбардир играя в Зените. Наличие рядом классных партнеров - Халка, Данни, Азмуна и других позволило ему проявить себя. Один только Халк создал ему столько голевых моментов, что "выстрелить" в такой ситуации было не сложно

    29.04.2025

  • SPRAVEDLIVYI

    Я уверен, что рекорды Артёма никто из россиян не побьёт....вообще....никто......никогда...... этот парень отлил себя в граните навсегда....браво!!!!

    29.04.2025

  • Старшой0754

    Скажите пож как 0-й футболист забил болтше всех мячей? Я поиню время когда писали про Блохина, что он неумеет играть , от слова совсем, только бегает хорошо.

    29.04.2025

  • пляжник с Сочей

    Дзюба может. Дзюба может. Всё, что угодно!

    29.04.2025

  • Mick Shelby

    Божович опять без работы?

    29.04.2025

  • sergsteed

    никак в очередной раз пристроится хочет на руководство))))

    29.04.2025

  • владимир михеев

    Наконец-то услышал адекватные комментарии о Дзюбе. Конечно лучший российский нападающий последнего 10-15 летия первенства России.

    29.04.2025

  • Denis Sukhanov

    Не совсем понятно, почему за клубы мячи в товарищеских матчах не учитываются, а за сборные - учитываются…

    29.04.2025

  • сказал много,но кое что очень существенное упустил или забыл! а именно-вдобавок ко всему вышесказанному ентот гражданин ишо и очень талантливый.... оператор!

    29.04.2025

  • Kirill Boglovsky

    Эта песня хороша, начинай сначала. Что, и лучше Овечкина? )

    29.04.2025

  • Павел Леонидович

    какой кринж

    29.04.2025

  • хурма(сельдерей)

    Просто они не особо хотят играть с сб. России ============================================= вы так спокойно об этом говорите не хотят играть с хорошей сборной? может просто боятся санкций? на западе сейчас тоталитарный беспредел шагу нельзя ступить без наказания Россия для них как красная тряпка для быка а ФИФА и УЕФА будут гореть в аду испугались возможного бойкота сильных сборных и вместо наказания их ...наказали Россию

    29.04.2025

  • Millwall82

    с латиносами можно играть крепкими, с африканцами. С турками и сербами, "окна" у них есть, я проверял. Просто они не особо хотят играть с сб. России. Ну сербы вон полуосновой приезжали.

    29.04.2025

  • хурма(сельдерей)

    тоесть не играть с ними? отвергать даже приглашение от них...типа нет...нет с вами стыдно играть...мы не будем или как? есть действия вынужденые и приходится выбирать между плохим и очень плохим выбрали плохой сценарий мое мнение по играм сборных когда она отстранена надеюсь вы знаете сборная вообще может не играть хоть тысячу лет и собраться на тысячу первый РФС видать виднее...что лучше

    29.04.2025

  • Porco Rosso

    Только обожествлять его не нужно.

    29.04.2025

  • hant64

    Да перестань, Дзюба даже в Акроне и в 36 лет забивает. Единственный явный провал в его карьере - это Турция, но тогда он реально мёртвый был, и ему даже где-то повезло, что туркам для понимания этого хватило всего 5 матчей. В других командах, даже в тульском Арсенале, Дзюба был в порядке. Не всегда, проседания случались, но у кого их не бывает?

    29.04.2025

  • Rastan

    Если, только контактируя с ними, а Дзюба выше этого мира.

    29.04.2025

  • Rastan

    То, что Дзюба незаурядный футболист, уже было видно по его дебютным матчам в "Спартаке". Худой, долговязый, с хорошей скоростью, техникой, видением поля, заряженностью на борьбу.Одновременно с ним, дебютировал ровесник Дзюбы, Александр Прудников, которого сопровождали восторженные комментарии, считая восходящей звездой нашего футбола. И чего добился Прудников? А Дзюба, сохранив свои лучшие качества(кроме скорости, что совершенно простительно) продолжает демонстрировать свой высокий класс, забивая красивые голы, раздавая тонкие, обостряющие пасы, ведя игру команды.

    29.04.2025

  • Millwall82

    не совсем так, Люксембург и Лихтенштейн понятно что слабые сборные, но они вынуждены играть с топ-сборными из-за низкого посева. А вот эти, там в принципе не бывает топ-матчей. Обычные матчи это Гренада-Бермуды, Индонезия-Бруней, Замбия-Мозамбик, КНР-Вьетнам, и.т.д. И конечно с такими стыдно играть, не считаю Россию слабой сборной, скорее средней, но в сравнение с этими, это уже Космос как говорил Слуцкий.

    29.04.2025

  • хурма(сельдерей)

    не каждый выдержит эти испражнения

    29.04.2025

  • Rastan

    Он играет в футбол на футбольном поле. Какое ему дело до обитателей канализаций ? Пусть купаются и захлёбываются в своей стихии.

    29.04.2025

  • хурма(сельдерей)

    Россия вынуждена так играть с теми кто согласен с ней сыграть...поддерживая рейтинг вам не нужно напоминать что Россию отстранили незаконно по политическим мотивам или вы думаете Россия сама решила так играть? ФИФА и УЕФА главные виновники этого пошли на поводу у англосаксов им это еще аукнется все сборные имеют право на жизнь и даже экзотические люксембурги и лихтенштейны тоже когда-то г. считались

    29.04.2025

  • Millwall82

    с подобным говном сб. России играет исключительно последние 3 года. Это самый низ мирового футбола, хуже попросту нет. Камерун и Сербия еще более-менее, а эти просто мрак.

    29.04.2025

  • хурма(сельдерей)

    на хомячках Артёму достижение установить ============================================== а другие молодые чего не забили хомячкам делить сборные на нормальные и нет?...а голы с душком и нет? или с хомячками надо выходить и не играть...типа все равно никто не оценит всех вам благ надо было Дзюбе отказаться от вызова в сборную все были бы довольны да что я говорю сказали бы...испугался даже с хомячками играть

    29.04.2025

  • хурма(сельдерей)

    Божович: «Дзюба — лучший нападающий России в своем поколении» ============================================================ а тут многие готовы его с дерьмом смешать как он все это выдерживает

    29.04.2025

  • hant64

    Почему в поколении? Так то Дзюба лучший голеадор за всю историю российских чемпионатов, за 34 года почти. Плюс лучший за сборную. Правда, последнее достижение с душком немного, ибо Карпин позволил на хомячках Артёму достижение установить, но предыдущие ведь голы все были нормальным соперникам забиты, даже если они назывались Люксембургом или Лихтенштейном - далеко не каждому европейскому футболисту удавалось забивать даже этим сборным.

    29.04.2025

  • с13

    Поколение в общечеловеческом понимании - это 25 лет. Придумано не мной. Поколение футбольное - это 8...10 лет в среднем. Дзюба начал свою карьеру в московском «Спартаке», дебютировав в 2006 году (двадцать!!! лет назад), т.е. два с половиной футбольных поколения назад. Сейчас уже мало, кто вспомнит поимённо то поколение, в котором "начинал" Дзюба. Но точно - тогда он и близко не был среди лучших. И долгое время не был среди этой почётной когорты. Заиграл он на приличном для нашего футбола уровне после перехода в Зенит, и закончил играть на таком уровне где-то за год до ухода из Зенита. Таким образом, Дзюба был лучшим форвардом России где-то лет пять - т.е. даже не наиграл на продолжительность ОДНОГО среднестатистического футбольного поколения. При этом считать лучшим игрока, который качественно играет 5...6 игр подряд, а потом пропадает на десять игр??? Просто ему повезло оказаться в команде-машине, команде-монстре. Играй он всю карьеру вне Зенита - так бы и остался одним из многих.

    29.04.2025

  • Espa?ol

    Для Спартачей лучший форвард и футболист, которому Дзюба и в подмётки не годится - это супер форвард Соболев! Правда спартачи? Только не надо писать мне что вы никогда так не считали!

    29.04.2025

  • Millwall82

    Граф кстати постарел очень сильно, понятно что ему уже за 50, но в один момент, не сразу его узнать.

    29.04.2025

  • Юрий 111

    Адекватный человек, хороший тренер, всё по делу сказал.

    29.04.2025

  • Yury Lobanov

    Увы

    29.04.2025

  • Абрам Семёныч

    Потому,что наш Артём светлый человек. Отсюда и успех, и уважение. А завистники и злопыхатели пущай корчатся от злобы..тьфу на них).

    29.04.2025

  • За спорт!

    Базара ноль.

    29.04.2025

  • инок

    Если отстранится от личности Артема, всех его историй скандальных, то он очень сильный игрок. Хорошо играет корпусом, головой, мощный и в тоже время может отлично играть в пас. Да и по забитым голам он несомненый лидер в нашем чемпионате и в сборной.

    29.04.2025

  • александр Тарасов

    Согласен. И кто после этого скажет, что наш футбол не деградирует?

    29.04.2025

  • с Урала

    Все верно. Результаты налицо

    29.04.2025

    • Божович заявил, что хотел пригласить Дзюбу в чемпионат Ирана

    Божович: «Кто-то стоит за спиной Чеферина и диктует ему правила. Как после этого можно уважать УЕФА?»
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Краснодар 15 10 3 2 28-9 33
    2
    		 ЦСКА 15 10 3 2 26-13 33
    3
    		 Зенит 15 8 6 1 29-12 30
    4
    		 Локомотив 15 8 6 1 31-19 30
    5
    		 Балтика 15 7 7 1 21-7 28
    6
    		 Спартак 15 7 4 4 24-21 25
    7
    		 Рубин 15 5 5 5 15-19 20
    8
    		 Акрон 15 4 6 5 18-20 18
    9
    		 Ростов 15 4 6 5 12-15 18
    10
    		 Динамо 15 4 5 6 22-23 17
    11
    		 Ахмат 15 4 4 7 19-23 16
    12
    		 Динамо Мх 15 3 5 7 8-17 14
    13
    		 Кр. Советов 15 3 5 7 18-26 14
    14
    		 Оренбург 15 2 5 8 17-26 11
    15
    		 Сочи 15 2 2 11 12-34 8
    16
    		 Пари НН 15 2 2 11 9-25 8
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    21.11 18:30 Акрон – Сочи - : -
    22.11 14:00 Оренбург – Балтика - : -
    22.11 16:45 Спартак – ЦСКА - : -
    22.11 19:30 Рубин – Ахмат - : -
    23.11 13:00 Кр. Советов – Ростов - : -
    23.11 15:15 Пари НН – Зенит - : -
    23.11 17:30 Динамо – Динамо Мх - : -
    23.11 19:45 Локомотив – Краснодар - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 10
    Мирлинд Даку
    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Брайан Александр Хиль
    Брайан Александр Хиль

    Балтика

    		 8
    П
    Эдуард Сперцян
    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 9
    Зелимхан Бакаев
    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Максим Глушенков
    Максим Глушенков

    Зенит

    		 4
    И К Ж
    Джон Кордоба
    Джон Кордоба

    Краснодар

    		 13 1 1
    Диего Коста
    Диего Коста

    Краснодар

    		 13 1 4
    Александр Джику
    Александр Джику

    Спартак

    		 6 1 2
    Вся статистика

    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости