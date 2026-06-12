Коньки
Новости
Олимпиада
Уведомления
Главная
Конькобежный спорт

12 июня, 20:30

Гуляев назвал победой российской стороны избрание Кибалко вице-президентом ISU

Ана Горшкова
Корреспондент

Президент Союза конькобежцев России Николай Гуляев прокомментировал избрание Александра Кибалко вице-президентом Международного союза конькобежцев (ISU). Он считает это событие поворотным моментом в отношениях российской федерации с ISU.

«Избрание Кибалко — уже определенная наша победа, потому что он занимает высокий пост, — цитирует Гуляева ТАСС. — Мы на постоянной основе работаем над тем, чтобы поменять отношение к России со стороны ISU. Посмотрим, как сейчас скажется избрание Кибалко. Надеемся на лучшее».

В совете ISU Кибалко будет представлять конькобежный спорт. Российские спортсмены отстранены от международных соревнований под эгидой ISU с марта 2022 года.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max

Источник: ТАСС
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Николай Гуляев
Читайте также
Врач предупредил об опасных последствиях сочетания алкоголя и курения
Пять человек пострадали в результате атаки дронов ВСУ в Белгородской области
ISU раскрыл сроки принятия решения по допуску россиян к международным стартам
ДТП с участием нескольких машин произошло на проспекте Мира
Аргентина — сборная без системы. И в этом ее главная сила
ЧМ-2026: 40-летний вратарь Кабо-Верде по прозвищу "Бабуля" стал героем и расплакался, статистика позора Испании, тренера Туниса рассчитали
Популярное видео
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Страшная трагедия с хоккеистом
Страшная трагедия с хоккеистом
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
СКА будет играть на «СКА Арене»
СКА будет играть на «СКА Арене»
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
«Локомотив» обманул КХЛ
«Локомотив» обманул КХЛ
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Максим Березкин остается в России
Максим Березкин остается в России
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
В «Динамо» меняется состав
В «Динамо» меняется состав
«Монреаль» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Монреаль» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
Материалы сюжета: Российский спорт: вопрос снятия международных санкций, возвращение флага и гимна РФ в Европе и всем мире
Соседство с князем Монако и общение с латвийцами. Как Россию пытались (неудачно) исключить из мирового бобслея
Желтая за затяжку времени. Решение по допуску российских фигуристов снова откладывается
Российские фигуристы не вошли в список участников этапов Гран-при сезона-2026/27
Роднина считает, что ISU допустит российских спортсменов к международным соревнованиям
Карелин призвал прекратить критику Исинбаевой: «Она уникальная дочь России»
Тарасова: «ISU больше не посмеет отложить участие русских в международных соревнованиях»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Авербух — об избрании Кибалко вице-президентом ISU: «Очень позитивный знак»
Новости
RSS RSS
Все новости