Гуляев назвал победой российской стороны избрание Кибалко вице-президентом ISU

Президент Союза конькобежцев России Николай Гуляев прокомментировал избрание Александра Кибалко вице-президентом Международного союза конькобежцев (ISU). Он считает это событие поворотным моментом в отношениях российской федерации с ISU.

«Избрание Кибалко — уже определенная наша победа, потому что он занимает высокий пост, — цитирует Гуляева ТАСС. — Мы на постоянной основе работаем над тем, чтобы поменять отношение к России со стороны ISU. Посмотрим, как сейчас скажется избрание Кибалко. Надеемся на лучшее».

В совете ISU Кибалко будет представлять конькобежный спорт. Российские спортсмены отстранены от международных соревнований под эгидой ISU с марта 2022 года.

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