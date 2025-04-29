Футбол
29 апреля, 09:30

Божович — о «Зените»: «Сильных никто не любит»

Константин Белов
Корреспондент

Бывший тренер ряда клубов РПЛ Миодраг Божович в интервью «СЭ» ответил на вопрос о результатах «Зенита» в этом сезоне.

— Верите, что в этом году гегемония «Зенита» закончится?

— Скорее всего, да. Хотя «Зенит» по-прежнему сильнейший клуб России. И предыдущие шесть лет это подтверждают. Сейчас у команды спад, перестройка. Такое бывает со всеми грандами. Даже у «Манчестер Сити» случаются неудачные сезоны. И сейчас у конкурентов подходящий момент, чтобы забрать титул.

— Но вы понимаете, почему многие не любят «Зенит»?

— Сильных никто не любит. У клуба больше всего денег и лучшие игроки в России.

«Зенит» после 26-го тура занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 54 очка. Команда Сергея Семака на 4 очка отстает от лидирующего «Краснодара».

Тамерлан Мусаев и&nbsp;Алексей Батраков.«Почему Израиль играет, а Россия — нет? УЕФА — это мафия!» Божович — о Дзюбе, «Спартаке» и чемпионской гонке
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
Миодраг Божович
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • spartsmen

    вроде писал ответ, а не вижу его. сбой был какой-то, что ли? короче, про "сливки" - это брехня для слабоумных, которые и сливок настоящих не пили. лет 10-12 назад на спортсе была хорошая статья именно на эту тему. можешь сам по годам романцева посмотреть, кто приходил - ты удивишься и тебе будет стыдно: на каплю будущих (именно будущих) сливок литры воды. но шаблон в голову вбили. и, кстати, где я тут винил зенит в бедах спартака? перечитал - не нашёл.

    29.04.2025

  • vlad2020

    Во времена Романцева Спартак тоже собирал у себя "сливки", благодаря чему доминировал в те года. Или что, там играли все воспитаники Спартака? Пользуясь твоей терминологией тоже самое мажорство. И чего-то не вопите по этому поводу, наоборот вспоминаете с ностальгией те времена. Нынешний Спартак за много лет потратил в холостую огромную сумму денег, но результата все нет. Может быть причина в том, что не тех покупаете? Или стабильная карусель с тренерами на протяжении многих лет? Постоянно новые игроки с приходом нового тренера могут дать стабильность и рост команде? Может причина в этом, а не в Зените? Может надо начать мозгами думать прежде , чем постоянно завывать песню - "Зенит виноват в бедах СМ"

    29.04.2025

  • spartsmen

    богович не прав: сильных, здоровых, богатых, модных, сытых, наглых, блатных и тп. короче - мажоров (в широком смысле), если кто помнит такое понятие. только когда охеревающий от современности юрик ввёл понятие в широкий оборот, мажоры были настолько ничтожными, бедными и прочая по сравнению с нынешними, что юрику плакать хочется. и вернуть свою наивную песенку в зад.

    29.04.2025

    • Божович: «Станкович может привести «Спартак» к чемпионству»

    Божович заявил, что хотел пригласить Дзюбу в чемпионат Ирана
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Краснодар 15 10 3 2 28-9 33
    2
    		 ЦСКА 15 10 3 2 26-13 33
    3
    		 Зенит 15 8 6 1 29-12 30
    4
    		 Локомотив 15 8 6 1 31-19 30
    5
    		 Балтика 15 7 7 1 21-7 28
    6
    		 Спартак 15 7 4 4 24-21 25
    7
    		 Рубин 15 5 5 5 15-19 20
    8
    		 Акрон 15 4 6 5 18-20 18
    9
    		 Ростов 15 4 6 5 12-15 18
    10
    		 Динамо 15 4 5 6 22-23 17
    11
    		 Ахмат 15 4 4 7 19-23 16
    12
    		 Динамо Мх 15 3 5 7 8-17 14
    13
    		 Кр. Советов 15 3 5 7 18-26 14
    14
    		 Оренбург 15 2 5 8 17-26 11
    15
    		 Сочи 15 2 2 11 12-34 8
    16
    		 Пари НН 15 2 2 11 9-25 8
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    21.11 18:30 Акрон – Сочи - : -
    22.11 14:00 Оренбург – Балтика - : -
    22.11 16:45 Спартак – ЦСКА - : -
    22.11 19:30 Рубин – Ахмат - : -
    23.11 13:00 Кр. Советов – Ростов - : -
    23.11 15:15 Пари НН – Зенит - : -
    23.11 17:30 Динамо – Динамо Мх - : -
    23.11 19:45 Локомотив – Краснодар - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 10
    Мирлинд Даку
    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Брайан Александр Хиль
    Брайан Александр Хиль

    Балтика

    		 8
    П
    Эдуард Сперцян
    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 9
    Зелимхан Бакаев
    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Максим Глушенков
    Максим Глушенков

    Зенит

    		 4
    И К Ж
    Джон Кордоба
    Джон Кордоба

    Краснодар

    		 13 1 1
    Диего Коста
    Диего Коста

    Краснодар

    		 13 1 4
    Александр Джику
    Александр Джику

    Спартак

    		 6 1 2
    Вся статистика

