Божович — о «Зените»: «Сильных никто не любит»

Бывший тренер ряда клубов РПЛ Миодраг Божович в интервью «СЭ» ответил на вопрос о результатах «Зенита» в этом сезоне.

— Верите, что в этом году гегемония «Зенита» закончится?

— Скорее всего, да. Хотя «Зенит» по-прежнему сильнейший клуб России. И предыдущие шесть лет это подтверждают. Сейчас у команды спад, перестройка. Такое бывает со всеми грандами. Даже у «Манчестер Сити» случаются неудачные сезоны. И сейчас у конкурентов подходящий момент, чтобы забрать титул.

— Но вы понимаете, почему многие не любят «Зенит»?

— Сильных никто не любит. У клуба больше всего денег и лучшие игроки в России.

«Зенит» после 26-го тура занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 54 очка. Команда Сергея Семака на 4 очка отстает от лидирующего «Краснодара».