Божович заявил, что хотел пригласить Дзюбу в чемпионат Ирана

Бывший тренер ряда клубов РПЛ Миодраг Божович в интервью «СЭ» ответил на вопрос о том, не приглашал ли он нападающего «Акрона» Артема Дзюбу в иранский клуб «Эстегляль».

— Не хотели позвать Дзюбу в Иран?

— Такая идея была, но я уже не работаю в Иране. Да и у Артема тот возраст, когда лучше играть в России и не переезжать в другой чемпионат. Если мы с ним пересечемся в каком-нибудь российском клубе как тренер и игрок, будет очень весело! Дзюба отлично общается с партнерами и создает потрясающую атмосферу в раздевалке. Мне нравятся такие футболисты, — сказал Божович «СЭ».

36-летний нападающий в текущем сезоне провел 20 матчей за «Акрон» во всех турнирах, забил 9 голов и отдал 5 голевых передач.