29 апреля, 09:45

Божович заявил, что хотел пригласить Дзюбу в чемпионат Ирана

Константин Белов
Корреспондент

Бывший тренер ряда клубов РПЛ Миодраг Божович в интервью «СЭ» ответил на вопрос о том, не приглашал ли он нападающего «Акрона» Артема Дзюбу в иранский клуб «Эстегляль».

— Не хотели позвать Дзюбу в Иран?

— Такая идея была, но я уже не работаю в Иране. Да и у Артема тот возраст, когда лучше играть в России и не переезжать в другой чемпионат. Если мы с ним пересечемся в каком-нибудь российском клубе как тренер и игрок, будет очень весело! Дзюба отлично общается с партнерами и создает потрясающую атмосферу в раздевалке. Мне нравятся такие футболисты, — сказал Божович «СЭ».

36-летний нападающий в текущем сезоне провел 20 матчей за «Акрон» во всех турнирах, забил 9 голов и отдал 5 голевых передач.

Тамерлан Мусаев и&nbsp;Алексей Батраков.«Почему Израиль играет, а Россия — нет? УЕФА — это мафия!» Божович — о Дзюбе, «Спартаке» и чемпионской гонке
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Сергей Константинов

    Так в Иране рукоблудничать ЗАПРЕЩЕНО! Наказание - смертная казнь!

    29.04.2025

    • Божович — о «Зените»: «Сильных никто не любит»

    Божович: «Дзюба — лучший нападающий России в своем поколении»
