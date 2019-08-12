Миодраг Божович - о серии поражений "Крыльев Советов": "Надо работать, по-другому невозможно"

Главный тренер "Крыльев Советов" Миодраг Божович после поражения от "Ростова" (0:1) в матче 5-го тура чемпионата России

– Техническая ошибка при выносе мяча. В первом тайме сами привозили себе моменты. Во втором тайме сыграли лучше, но могли исправить ошибки. Плохое давление? Рисковали во время атаки. "Ростов" – очень качественная команда. Нужно чуть больше удачи во время стандартных положений. Четыре поражения? Надо работать, по-другому невозможно, – сказал Божович в эфире телеканала "Матч Премьер".

"Ростов" занимает второе место с 11 очками в турнирной таблице РПЛ после 5 туров. "Крылья Советов" – 14-я строчка и 3 балла.

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