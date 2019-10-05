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Миодраг Божович: «Крылья Советов» выглядели намного лучше и заслуженно победили»

22:25
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Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович после победы над «Сочи» (2:0) в матче 12-го тура РПЛ отметил, что соперник лучше начал игру.

— «Сочи» лучше начал игру, но мы смогли открыть счет. После этого какой-то промежуток времени мы смогли сделать свою игру, «Сочи» много атаковал, но ничего не создал. После 30-й минуты мы играли лучше соперника. Как и во втором тайме. У «Сочи» был всего один момент, когда Карапетян головой пробил. В целом мы выглядели намного лучше и заслуженно победили.

— Соболев будет еще бить пенальти?

— Конечно. Почему нет? Мы рады, что в составе нашей команды есть игрок, который является лучшим бомбардиром РПЛ. Ему надо в этом помогать. Промахиваются все.

Сочи — Крылья Советов

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http://www.kc-camapa.ru/cgi-bin/newsprn.cgi?17610

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