Миодраг Божович: "Игра с "Нижним Новгородом" была ничейная"

Главный тренер "Крыльев Советов" Миодраг Божович после победы над "Нижним Новгородом" в первом стыковом матче за место в премьер-лиге (3:1) заявил, что игра носила ничейный характер.

- У нас были хорошие моменты в первом тайме, но где-то не везло, - сказал Божович в эфире канала "Матч Премьер". - У соперника они тоже были, игра была равная. В перерыве сказал футболистам: "Продолжайте играть, все будет хорошо".

Позиция Шишкина? Это не риск, он очень опытный игрок, который может действовать на разных позициях. У него спокойная передача, он мало ошибается. У нас с пасом стало чуть лучше, когда он перешел на позицию полузащитника.

Мы прибавляем в концовках. Все уставшие: и соперник, и мы. У них много травм. Игра была ничейная - много моментов и у них, и у нас.

Второй матч между "Крыльями" и "Нижним Новгородом" пройдет 2 июня в Самаре.

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