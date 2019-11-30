Миодраг Божович: «Если бы играли в Испании, то такая погода могла быть проблемой. В России все к такому привычны»

Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович оценил готовность команды к матчу 18-го тура чемпионата России против «Уфы».

— Игроки, которые выйдут на поле, ждали свой шанс. Они покажут что заслуживают места в основе, — сказал тренер в эфире «Матч Премьер».

Дисквалификацию влияют на нашу игру. Уже конец чемпионата, накапливается усталость а концентрация падает. Отсюда, наверное, дополнительные нарушения и лишние карточки.

Если бы мы играли в Испании, то такая погода могла бы быть проблемой. Но в России все к такому привычны. А условия для всех одинаковые. Хотя, наверное, играть будет чуть сложнее.

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