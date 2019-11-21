Миодраг Божович: «Думаю, для Комбарова и Антона футбольный год закончен»

Главный тренер «Крылья Советов» Миодраг Божович рассказал о подготовке к матчу 17-го тура РПЛ против ЦСКА. Встреча пройдет 24 ноября в Москве и начнется 19:00 мск.

— Это большой клуб, в котором есть хороший футбольный хозяин, принимающий решения, — цитирует Божовича официальный сайт «Крыльев Советов». — Командой руководит тренер, который уже давно работает в России. В ЦСКА подобрался хороший состав молодых футболистов. Им дают много шансов. Молодые игроки не могут играть хорошо постоянно, поэтому случаются разные результаты. Но у ЦСКА все равно сильный состав, они могут обыграть любую российскую команду.

— Какая ситуация в команде сейчас с травмированными игроками — Паулом Антоном и Дмитрием Комбаровым?

— Думаю, что этот футбольный год для них закончен, но к тренировочным сборам они должны вернуться.

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