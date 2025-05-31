Футбол
31 мая, 20:25

Министр спорта Татарстана: «В следующем сезоне у «Рубина» будет задача попасть в топ-5 таблицы РПЛ»

Артем Бухаев
Корреспондент

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов рассказал «СЭ», какая задача будет стоять перед «Рубином» в сезоне-2025/26.

«Всегда ставим задачу руководству. Мы за эволюцию. Думаю, будет поставлена задача попасть в топ-5 таблицы РПЛ в следующем сезоне. Дальше будем смотреть в динамике, как будет складываться сезон. В команде хороший микроклимат, общаемся и с главным тренером, и с игроками. Есть желание, есть возможности», — сказал Леонов «СЭ».

«Рубин» набрал 45 очков и завершил сезон на седьмом месте в турнирной таблице РПЛ.

  • андрей андреев

    Задачу можно поставить и чемпионом стать. Как изменить менталитет команды, привыкшей бороться за 8-10 места? Краснодыр, Зенит, Спартак будут бороться за чемпионство. Кого же должен опередить Рубин? ЦСКА ..Динамо....Локомотив...

    01.06.2025

  • SuperDennis

    Ну вот и конец Рахимову! Перед Осинькиным уже ставили задачу топ-8, потом естественно выгнали за невыполнение. В руководстве клубов просиживают штаны идиоты!

    31.05.2025

  • Горын

    Не позволят. Забронировано москвабадом.

    31.05.2025

  • rustov

    в принципе реальная задача

    31.05.2025

  • Робат

    Мечтать не вредно! А где деньги, Володя?

    31.05.2025

  • Чернобог

    Безумный прорыв и грандиозные планы! Подняться с 7 на 5 место, гениально!

    31.05.2025

  • frunt 2

    министр татарстана-звучит угрожающе

    31.05.2025

  • Valekka

    Очень высокая цель для двукратного Чемпиона и представителя спортивной Республики!!

    31.05.2025

  • Врн36

    Если деньги есть, то почему бы и нет. Только какая разница между пятым и двенадцатым

    31.05.2025

  • Ж и в о й

    Ну тогда не продавайте Даку! И купите ему в помощь Батракова или Садулаева. Или хотя бы Зелимхана Бакаева, что ли, на худой конец)))

    31.05.2025

    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Краснодар 18 12 4 2 37-12 40
    2
    		 Зенит 18 11 6 1 34-12 39
    3
    		 Локомотив 18 10 7 1 39-23 37
    4
    		 ЦСКА 18 11 3 4 30-17 36
    5
    		 Балтика 18 9 8 1 24-7 35
    6
    		 Спартак 18 8 5 5 26-23 29
    7
    		 Рубин 18 6 5 7 16-22 23
    8
    		 Ахмат 18 6 4 8 22-25 22
    9
    		 Акрон 18 5 6 7 22-26 21
    10
    		 Динамо 18 5 6 7 27-26 21
    11
    		 Ростов 18 5 6 7 15-20 21
    12
    		 Кр. Советов 18 4 5 9 20-33 17
    13
    		 Динамо Мх 18 3 6 9 8-21 15
    14
    		 Пари НН 18 4 2 12 12-28 14
    15
    		 Оренбург 18 2 6 10 17-29 12
    16
    		 Сочи 18 2 3 13 16-41 9
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    27.02 19:30 Зенит – Балтика - : -
    28.02 12:00 Оренбург – Акрон - : -
    28.02 14:30 Динамо Мх – Рубин - : -
    28.02 17:00 Локомотив – Пари НН - : -
    28.02 19:30 Краснодар – Ростов - : -
    1.03 14:00 Динамо – Кр. Советов - : -
    1.03 16:30 Сочи – Спартак - : -
    1.03 19:00 Ахмат – ЦСКА - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 11
    Брайан Александр Хиль
    Брайан Александр Хиль

    Балтика

    		 10
    Мирлинд Даку
    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 9
    П
    Эдуард Сперцян
    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 11
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 7
    Зелимхан Бакаев
    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    И К Ж
    Джон Кордоба
    Джон Кордоба

    Краснодар

    		 16 1 2
    Диего Коста
    Диего Коста

    Краснодар

    		 16 1 6
    Йонуц Неделчару
    Йонуц Неделчару

    Акрон

    		 17 1 4
    Вся статистика

