Министр спорта Татарстана: «В следующем сезоне у «Рубина» будет задача попасть в топ-5 таблицы РПЛ»

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов рассказал «СЭ», какая задача будет стоять перед «Рубином» в сезоне-2025/26.

«Всегда ставим задачу руководству. Мы за эволюцию. Думаю, будет поставлена задача попасть в топ-5 таблицы РПЛ в следующем сезоне. Дальше будем смотреть в динамике, как будет складываться сезон. В команде хороший микроклимат, общаемся и с главным тренером, и с игроками. Есть желание, есть возможности», — сказал Леонов «СЭ».

«Рубин» набрал 45 очков и завершил сезон на седьмом месте в турнирной таблице РПЛ.

