«Ахмат» — «Урал»: Мелкадзе открыл счет с пенальти

«Ахмат» вышел вперед в ответном стыковом матче против «Урала» за место в РПЛ в сезоне-2025/26 — 1:0.

На 51-й минуте пенальти реализовал Георгий Мелкадзе, а совершивший фол защитник «Урала» Сильвие Бегич получил желтую карточку.

«СЭ» ведет тестовую трансляцию ответного стыкового матча «Ахмат» — «Урал».

Россия. Стыковые матчи. Стыковые матчи.

31 мая 2025, 19:30. Ахмат Арена (Грозный)

Получи скидку 500 рублей на заказ на Яндекс Маркете по промокоду WOW500

Действует на пользователей без заказа 180+ дней и новичков