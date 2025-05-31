Митрофанов не видит экономических предпосылок для увеличения числа команд в РПЛ

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил, что экономических предпосылок для увеличения числа клубов в РПЛ до 18 или 20 сейчас нет.

«Мы не получали обращения об увеличении команд в РПЛ до 18. Возможно, 18-20 команд — это здорово. Но экономических предпосылок для этого я никаких не вижу», — цитирует Митрофанова ТАСС.

Также, по его словам, вероятность того, что исполком РФС примет решение оставить в РПЛ 15 команд, нулевая.

На данный момент в РПЛ выступают 16 команд. Ранее занявшие 12-е место в чемпионате России-2024/25 «Химки» подтвердили, что не сыграют в турнире в следующем сезоне из-за отказа в получении лицензии. Решение по замене клуба в премьер-лиге примет РФС.

Получи скидку 500 рублей на заказ на Яндекс Маркете по промокоду WOW500

Действует на пользователей без заказа 180+ дней и новичков