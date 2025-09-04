Семак: «Лимит на легионеров не способствует развитию футбола»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос о возможном ужесточении лимита на легионеров в РПЛ.

Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил, что к 2028 году планируется плавное ужесточение лимита в РПЛ — к формуле максимум 10 легионеров в заявке и 5 на поле.

«Такие ограничения не способствуют развитию футбола. Лучшие моменты в современной истории за последние 20-25 лет связаны со временем, когда лимит отсутствовал. Лимит, к которому мы хотим вернуться, — мы это уже проходили. Мы становимся менее конкурентоспособными на европейской арене», — цитирует Семака ТАСС.

На данный момент клубы РПЛ должны включать в заявку на сезон минимум 12 доморощенных игроков и до 13 легионеров. При этом одновременно на поле могут находиться не более 8 иностранцев. Нынешний лимит на легионеров в РПЛ действует с сезона-2022/23.