Егоров судит «Динамо» и «Спартак», Карасев — «Ростов» и ЦСКА: арбитры матчей 8-го тура РПЛ
Российский футбольный союз (РФС) опубликовал назначения арбитров на матчи 8-го тура РПЛ сезона-2025/26.
Матч московских «Динамо» и «Спартака» рассудит Егор Егоров, «Ростова» и ЦСКА — Сергей Карасев. На игре «Рубина» и махачкалинского «Динамо» будет работать Сергей Иванов.
Сергей Чебан получил назначение на игру «Пари НН» и «Оренбурга», Кирилл Левников — «Ахмата» и «Локомотива», а Ранэль Зияков — «Краснодара» и «Акрона».
Инал Танашев рассудит «Крылья Советов» и «Сочи», а Виталий Мешков — «Балтику» и «Зенит».
12 сентября (пятница)
«Рубин» — «Динамо» Махачкала: судья — Сергей Иванов. Помощники судьи — Алексей Лунев, Варанцо Петросян; резервный судья — Александр Машлякевич; ВАР — Владимир Москалев; АВАР — Антон Фролов; инспектор — Олег Соколов.
13 сентября (суббота)
«Пари НН» — «Оренбург»: судья — Сергей Чебан. Помощники судьи — Дмитрий Мосякин, Артём Перов; резервный судья — Владислав Целовальников; ВАР — Артем Чистяков; АВАР — Иван Абросимов; инспектор — Юрий Баскаков.
«Динамо» Москва — «Спартак»: судья — Егор Егоров. Помощники судьи — Максим Гаврилин, Алексей Ермилов; резервный судья — Юрий Карпов; ВАР — Андрей Фисенко; АВАР — Роман Сафьян; инспектор — Андрей Иванов.
«Ахмат» — «Локомотив»: судья — Кирилл Левников. Помощники судьи — Дмитрий Ермаков, Андрей Веретешкин; резервный судья — Михаил Черемных; ВАР — Василий Казарцев; АВАР — Анатолий Жабченко; инспектор — Николай Иванов.
«Краснодар» — «Акрон»: судья — Ранэль Зияков. Помощники судьи — Рустам Мухтаров, Андрей Филипкин; резервный судья — Иван Сараев; ВАР — Сергей Цыганок; АВАР — Алексей Сухой; инспектор — Владимир Казьменко.
14 сентября (воскресенье)
«Крылья Советов» — «Сочи»: судья — Инал Танашев. Помощники судьи — Алексей Стипиди, Хамид Талаев; резервный судья — Ярослав Хромей; ВАР — Ян Бобровский; АВАР — Рафаэль Шафеев; инспектор — Алексей Резников.
«Балтика» — «Зенит»: судья — Виталий Мешков. Помощники судьи — Игорь Демешко, Станислав Попков; резервный судья — Евгений Кукуляк; ВАР — Артур Федоров; АВАР — Павел Шадыханов; инспектор — Сергей Зуев.
«Ростов» — ЦСКА: судья — Сергей Карасев. Помощники судьи — Адлан Хатуев, Алексей Ширяев; резервный судья — Максим Перезва; ВАР — Евгений Буланов; АВАР — Анатолий Жабченко; инспектор — Вячеслав Харламов.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|9
|6
|3
|0
|14-7
|21
|
2
|Спартак
|9
|6
|1
|2
|16-7
|19
|
3
|Динамо
|9
|6
|1
|2
|14-8
|19
|
4
|ЦСКА
|9
|5
|4
|0
|15-9
|19
|
5
|Зенит
|9
|6
|0
|3
|19-9
|18
|
6
|Динамо Мх
|9
|4
|0
|5
|15-16
|12
|
7
|Рубин
|9
|2
|6
|1
|12-11
|12
|
8
|Балтика
|9
|3
|2
|4
|14-12
|11
|
9
|Крылья Советов
|9
|2
|5
|2
|13-14
|11
|
10
|Ахмат
|9
|2
|4
|3
|13-13
|10
|
11
|Оренбург
|9
|1
|6
|2
|7-10
|9
|
12
|Ростов
|9
|2
|2
|5
|10-17
|8
|
13
|Акрон
|9
|1
|5
|3
|11-18
|8
|
14
|Локомотив
|9
|1
|4
|4
|8-11
|7
|
15
|Родина
|9
|1
|2
|6
|10-22
|5
|
16
|Факел
|9
|0
|3
|6
|6-13
|3
|9.10
|19:30
|Ростов – Акрон
|- : -
|10.10
|13:00
|Оренбург – Динамо Мх
|- : -
|10.10
|15:15
|Факел – Локомотив
|- : -
|10.10
|17:30
|Крылья Советов – Спартак
|- : -
|10.10
|19:30
|Краснодар – Зенит
|- : -
|11.10
|14:00
|Ахмат – Балтика
|- : -
|11.10
|16:30
|ЦСКА – Родина
|- : -
|11.10
|19:30
|Рубин – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|7
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|6
|
|
Гамид Агаларов
Динамо Мх
|5
|П
|
|
Педро
Зенит
|4
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|8
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1