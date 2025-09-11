Егоров судит «Динамо» и «Спартак», Карасев — «Ростов» и ЦСКА: арбитры матчей 8-го тура РПЛ

Российский футбольный союз (РФС) опубликовал назначения арбитров на матчи 8-го тура РПЛ сезона-2025/26.

Матч московских «Динамо» и «Спартака» рассудит Егор Егоров, «Ростова» и ЦСКА — Сергей Карасев. На игре «Рубина» и махачкалинского «Динамо» будет работать Сергей Иванов.

Сергей Чебан получил назначение на игру «Пари НН» и «Оренбурга», Кирилл Левников — «Ахмата» и «Локомотива», а Ранэль Зияков — «Краснодара» и «Акрона».

Инал Танашев рассудит «Крылья Советов» и «Сочи», а Виталий Мешков — «Балтику» и «Зенит».

12 сентября (пятница)

«Рубин» — «Динамо» Махачкала: судья — Сергей Иванов. Помощники судьи — Алексей Лунев, Варанцо Петросян; резервный судья — Александр Машлякевич; ВАР — Владимир Москалев; АВАР — Антон Фролов; инспектор — Олег Соколов.

13 сентября (суббота)

«Пари НН» — «Оренбург»: судья — Сергей Чебан. Помощники судьи — Дмитрий Мосякин, Артём Перов; резервный судья — Владислав Целовальников; ВАР — Артем Чистяков; АВАР — Иван Абросимов; инспектор — Юрий Баскаков.

«Динамо» Москва — «Спартак»: судья — Егор Егоров. Помощники судьи — Максим Гаврилин, Алексей Ермилов; резервный судья — Юрий Карпов; ВАР — Андрей Фисенко; АВАР — Роман Сафьян; инспектор — Андрей Иванов.

«Ахмат» — «Локомотив»: судья — Кирилл Левников. Помощники судьи — Дмитрий Ермаков, Андрей Веретешкин; резервный судья — Михаил Черемных; ВАР — Василий Казарцев; АВАР — Анатолий Жабченко; инспектор — Николай Иванов.

«Краснодар» — «Акрон»: судья — Ранэль Зияков. Помощники судьи — Рустам Мухтаров, Андрей Филипкин; резервный судья — Иван Сараев; ВАР — Сергей Цыганок; АВАР — Алексей Сухой; инспектор — Владимир Казьменко.

14 сентября (воскресенье)

«Крылья Советов» — «Сочи»: судья — Инал Танашев. Помощники судьи — Алексей Стипиди, Хамид Талаев; резервный судья — Ярослав Хромей; ВАР — Ян Бобровский; АВАР — Рафаэль Шафеев; инспектор — Алексей Резников.

«Балтика» — «Зенит»: судья — Виталий Мешков. Помощники судьи — Игорь Демешко, Станислав Попков; резервный судья — Евгений Кукуляк; ВАР — Артур Федоров; АВАР — Павел Шадыханов; инспектор — Сергей Зуев.

«Ростов» — ЦСКА: судья — Сергей Карасев. Помощники судьи — Адлан Хатуев, Алексей Ширяев; резервный судья — Максим Перезва; ВАР — Евгений Буланов; АВАР — Анатолий Жабченко; инспектор — Вячеслав Харламов.