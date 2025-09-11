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Судейство

Егоров судит «Динамо» и «Спартак», Карасев — «Ростов» и ЦСКА: арбитры матчей 8-го тура РПЛ

Павел Лопатко
Егор Егоров.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Российский футбольный союз (РФС) опубликовал назначения арбитров на матчи 8-го тура РПЛ сезона-2025/26.

Матч московских «Динамо» и «Спартака» рассудит Егор Егоров, «Ростова» и ЦСКА — Сергей Карасев. На игре «Рубина» и махачкалинского «Динамо» будет работать Сергей Иванов.

Сергей Чебан получил назначение на игру «Пари НН» и «Оренбурга», Кирилл Левников — «Ахмата» и «Локомотива», а Ранэль Зияков — «Краснодара» и «Акрона».

Инал Танашев рассудит «Крылья Советов» и «Сочи», а Виталий Мешков — «Балтику» и «Зенит».

12 сентября (пятница)

«Рубин» — «Динамо» Махачкала: судья — Сергей Иванов. Помощники судьи — Алексей Лунев, Варанцо Петросян; резервный судья — Александр Машлякевич; ВАР — Владимир Москалев; АВАР — Антон Фролов; инспектор — Олег Соколов.

13 сентября (суббота)

«Пари НН» — «Оренбург»: судья — Сергей Чебан. Помощники судьи — Дмитрий Мосякин, Артём Перов; резервный судья — Владислав Целовальников; ВАР — Артем Чистяков; АВАР — Иван Абросимов; инспектор — Юрий Баскаков.

«Динамо» Москва — «Спартак»: судья — Егор Егоров. Помощники судьи — Максим Гаврилин, Алексей Ермилов; резервный судья — Юрий Карпов; ВАР — Андрей Фисенко; АВАР — Роман Сафьян; инспектор — Андрей Иванов.

«Ахмат» — «Локомотив»: судья — Кирилл Левников. Помощники судьи — Дмитрий Ермаков, Андрей Веретешкин; резервный судья — Михаил Черемных; ВАР — Василий Казарцев; АВАР — Анатолий Жабченко; инспектор — Николай Иванов.

«Краснодар» — «Акрон»: судья — Ранэль Зияков. Помощники судьи — Рустам Мухтаров, Андрей Филипкин; резервный судья — Иван Сараев; ВАР — Сергей Цыганок; АВАР — Алексей Сухой; инспектор — Владимир Казьменко.

14 сентября (воскресенье)

«Крылья Советов» — «Сочи»: судья — Инал Танашев. Помощники судьи — Алексей Стипиди, Хамид Талаев; резервный судья — Ярослав Хромей; ВАР — Ян Бобровский; АВАР — Рафаэль Шафеев; инспектор — Алексей Резников.

«Балтика» — «Зенит»: судья — Виталий Мешков. Помощники судьи — Игорь Демешко, Станислав Попков; резервный судья — Евгений Кукуляк; ВАР — Артур Федоров; АВАР — Павел Шадыханов; инспектор — Сергей Зуев.

«Ростов» — ЦСКА: судья — Сергей Карасев. Помощники судьи — Адлан Хатуев, Алексей Ширяев; резервный судья — Максим Перезва; ВАР — Евгений Буланов; АВАР — Анатолий Жабченко; инспектор — Вячеслав Харламов.

Источник: РФС
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Егор Егоров
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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