Министр спорта Оренбургской области — о вылете команды из РПЛ: «Очень расстроен»

Министр спорта Оренбургской области Олег Панькин прокомментировал «СЭ» вылет команды из РПЛ.

«Команда досрочно вылетела, занимает предпоследнее место в турнирной таблице. Очень расстроен, что команда вылетела и в следующем сезоне не будет выступать в РПЛ. Как болельщик очень переживал за команду и ходил на домашние игры клуба», — сказал Панькин «СЭ».

«Оренбург» после 29-го тура занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ с 19 очками.