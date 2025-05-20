«Динамо», ЦСКА, «Партизан» и ОФК могут снова сыграть в Братском кубке

Как стало известно «СЭ», в конце июня планируется проведение очередного Братского кубка, в котором снова могут принять участие две российские команды: «Динамо» и ЦСКА, а также сербские: «Партизан» и ОФК Белград.

Братский кубок проходил в Москве в июле 2024 года. Участниками турнира были «Динамо», ЦСКА, а также сербские клубы «Партизан» и ОФК.