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Тикнизян — Сибскане: «Не открывай рот в адрес моей жены»

Камила Абдурахманова
корреспондент

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян отреагировал на пост медиафутболиста Андрея Сибсканы, который высказался о словах 26-летнего игрока. Ранее Тикнизян заявил, что чувствует себя изгоем и будет просить отпустить его из клуба.

Сибскана отметил, что Тикнизян выдал лучший отрезок в карьере после расставания с бывшей женой, но после нового брака его карьера стала ухудшаться.

«Мой друг, ты можешь ворошить мое прошлое, говорить о моем настоящем и будущем. Но впредь не открывай свой рот в адрес моей жены», — написал Тикнизян в социальных сетях.

После матча 29-го тура РПЛ с ЦСКА (2:2) защитник высказал мнение о своем положении в команде.

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Наир Тикнизян
ФК Локомотив (Москва)
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 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
4
 Динамо 8 5 1 2 11-8 16
5
 ЦСКА 8 4 4 0 12-8 16
6
 Динамо Мх 8 4 0 4 14-13 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 8 2 4 2 13-11 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 8 2 2 4 10-14 8
13
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
14
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
15
 Акрон 8 0 5 3 9-18 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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16.09 18:30 Спартак – Факел 1 : 0
16.09 18:30 Родина – Рубин 1 : 1
16.09 20:45 Балтика – Зенит 2 : 3
16.09 20:45 Локомотив – Крылья Советов 1 : 1
17.09 16:15 Оренбург – Краснодар 0 : 0
17.09 18:30 Ростов – Динамо - : -
17.09 18:30 Акрон – Ахмат - : -
17.09 20:45 Динамо Мх – ЦСКА - : -
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