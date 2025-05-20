Тикнизян — Сибскане: «Не открывай рот в адрес моей жены»

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян отреагировал на пост медиафутболиста Андрея Сибсканы, который высказался о словах 26-летнего игрока. Ранее Тикнизян заявил, что чувствует себя изгоем и будет просить отпустить его из клуба.

Сибскана отметил, что Тикнизян выдал лучший отрезок в карьере после расставания с бывшей женой, но после нового брака его карьера стала ухудшаться.

«Мой друг, ты можешь ворошить мое прошлое, говорить о моем настоящем и будущем. Но впредь не открывай свой рот в адрес моей жены», — написал Тикнизян в социальных сетях.

После матча 29-го тура РПЛ с ЦСКА (2:2) защитник высказал мнение о своем положении в команде.