«Локо Лето»: «РЖД Арена» ждет

Захватывающие тренировки, встречи с легендарными игроками, развивающие мероприятия и, конечно же, очень много футбола — так прошло «Локо Лето» в прошлом году. Не упустите возможность подарить своим детям незабываемые каникулы на «РЖД Арене» и в 2025-м.

Фото ФК «Локомотив»

Фото ФК «Локомотив»

Фото ФК «Локомотив»

Фото ФК «Локомотив»

Фото ФК «Локомотив»

Фото ФК «Локомотив»