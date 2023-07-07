Михайлов считает, что Белых заслужил назначение в «Спартак»

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов в разговоре с «СЭ» оценил назначение Сергея Белых на пост исполнительного директора «Спартака».

«Если его назначили в такую народную команду, значит, он это заслужил. Могу только пожелать ему успехов», — сказал Михайлов «СЭ».

Ранее 41-летний менеджер занимал должность генерального директора хоккейного клуба «Авангард».

(Валерия Яшвили)