Михайлов считает, что Белых заслужил назначение в «Спартак»
Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов в разговоре с «СЭ» оценил назначение Сергея Белых на пост исполнительного директора «Спартака».
«Если его назначили в такую народную команду, значит, он это заслужил. Могу только пожелать ему успехов», — сказал Михайлов «СЭ».
Ранее 41-летний менеджер занимал должность генерального директора хоккейного клуба «Авангард».
(Валерия Яшвили)
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