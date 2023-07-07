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Сегодня, 12:18

Нападающим Сулеймановым интересуется турецкий «Газишехир Газиантеп»

Константин Белов
Корреспондент
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Как стало известно «СЭ», нападающим «Нижнего Новгорода» Тимуром Сулеймановым интересуется «Газишехир Газиантеп» из Турции.

В прошлом сезоне Сулейманов за «Нижний Новгород» провел 36 матчей, забил 12 голов и отдал 2 ассист.

«Газишехир Газиантеп» после землетрясения в Турции снялся с участия в чемпионате страны, но сохранил прописку в высшем дивизионе.

ФК Газиантеп
ФК Нижний Новгород
Тимур Сулейманов
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