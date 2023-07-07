Нападающим Сулеймановым интересуется турецкий «Газишехир Газиантеп»
Как стало известно «СЭ», нападающим «Нижнего Новгорода» Тимуром Сулеймановым интересуется «Газишехир Газиантеп» из Турции.
В прошлом сезоне Сулейманов за «Нижний Новгород» провел 36 матчей, забил 12 голов и отдал 2 ассист.
«Газишехир Газиантеп» после землетрясения в Турции снялся с участия в чемпионате страны, но сохранил прописку в высшем дивизионе.
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|Спартак
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4
|Ростов
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5
|Ахмат
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6
|Краснодар
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7
|Оренбург
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8
|Локомотив
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9
|Динамо
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10
|Сочи
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11
|Урал
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12
|Кр. Советов
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13
|Пари НН
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14
|Факел
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|0-0
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15
|Рубин
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16
|Балтика
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|0-0
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Спартак – Оренбург
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Ростов – Факел
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Динамо – Краснодар
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Локомотив – Рубин
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Ахмат – Кр. Советов
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Сочи – Балтика
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
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Урал – ЦСКА
|- : -
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