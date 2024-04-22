Михайлов — о поражении от «Зенита»: «Могли забирать как минимум одно очко»

Полузащитник «Оренбурга» Ярослав Михайлов поделился впечатлениями от матча 25-го тура РПЛ против «Зенита» (0:1).

— Эмоции отрицательные, — приводит слова Михайлова «Спорт День за Днем». — Проиграли, хотя могли забирать как минимум одно очко отсюда, потому что это очень важные и нужные очки для нас. Мы ведем борьбу и каждое очко — это на вес золота, поэтому очень расстроились.

— Давит ли, что команда ведет борьбу за выживание?

— Нет, не давит. В весенней части мы очень хорошо набираем очки, в каждом матче, за исключением сегодняшнего. В весенней части мы впервые проиграли, сделаем выводы и будем готовиться дальше.

— Испытывали особые эмоции от игры против «Зенита», футболистом которого вы являетесь?

— Конечно, приятно сыграть против квалифицированных футболистов. Посмотреть на себя в таких условиях, оценить себя. На таком стадионе тоже очень приятно сыграть.

«Зенит» с 50 очками продолжает лидировать в РПЛ. Отрыв от «Краснодара», занимающего второе место, снова увеличился до четырех очков. «Оренбург» остается 12-м в турнирной таблице, набрав 26 очков.