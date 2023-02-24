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Бабаев: «Убежден, что Дивеев продолжит выступления за ЦСКА»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал о будущем защитника Игоря Дивеева.

«Уверен, что контракт с Дивеевым будет продлен. Ситуация нерядовая. Игорь, на мой взгляд, лучший российский центральный защитник на сегодня. Какие-то клубы, понятно, проявляют к нему интерес. Но сам Игорь хочет остаться в ЦСКА, свое желание он обозначил. С агентом я встречался буквально вчера. Повторюсь, идет нормальный процесс. Дивеев нужен команде, хотим его сохранить. Но есть финансовая сторона вопроса, технические моменты. «Цель оправдывает средства, любой ценой решить задачу», — такой установки нет. Тем не менее важно, что у нас с Игорем конструктивные, можно даже сказать, товарищеские отношения. Я убежден, что Игорь продолжит выступления за ЦСКА», — цитирует Sport24 Бабаева.

23-летний Дивеев выступает за армейцев с лета 2019 года. Действующее соглашение рассчитано до июня 2024 года. На счету игрока 118 матчей за ЦСКА, 10 голов и 4 результативных передачи.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-02-23-babayev-tsska-khochet-sokhranit-diveyeva-no-yest-finansovaya-storona-voprosa
Игорь Дивеев
Футбол
ФК ЦСКА (Москва)
Роман Бабаев
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