Бабаев: «Убежден, что Дивеев продолжит выступления за ЦСКА»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал о будущем защитника Игоря Дивеева.

«Уверен, что контракт с Дивеевым будет продлен. Ситуация нерядовая. Игорь, на мой взгляд, лучший российский центральный защитник на сегодня. Какие-то клубы, понятно, проявляют к нему интерес. Но сам Игорь хочет остаться в ЦСКА, свое желание он обозначил. С агентом я встречался буквально вчера. Повторюсь, идет нормальный процесс. Дивеев нужен команде, хотим его сохранить. Но есть финансовая сторона вопроса, технические моменты. «Цель оправдывает средства, любой ценой решить задачу», — такой установки нет. Тем не менее важно, что у нас с Игорем конструктивные, можно даже сказать, товарищеские отношения. Я убежден, что Игорь продолжит выступления за ЦСКА», — цитирует Sport24 Бабаева.

23-летний Дивеев выступает за армейцев с лета 2019 года. Действующее соглашение рассчитано до июня 2024 года. На счету игрока 118 матчей за ЦСКА, 10 голов и 4 результативных передачи.