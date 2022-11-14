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Лихачев: «Динамо» укомплектовано неплохо, и есть все, чтобы бороться за самые высокие места»

Анна Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачев прокомментировал результаты «Динамо» в первой части сезона РПЛ.

«Йоканович пошел классическим тренерским путем — сначала он выстраивал оборону, и это заняло определенное время. По атаке не все так было ярко и радужно, как хотелось бы болельщикам, в первых 10—11 турах, но потом последние пять игр, плюс кубковый матч с «Ростовом», прошли с достаточным количеством созданных голевых моментов. И действия в атаке заиграли новыми, приятными глазу красками. Так что концовкой поклонники «Динамо» могут быть довольны», — приводит слова Лихачева «РБ Спорт».

Также болельщик «Динамо» поделился мнением о том, на какие позиции команде надо прибрести игроков.

«Я думаю, два-три качественных футболиста команде бы не помешали. Нужен еще один центральный защитник. Кроме того, на мой взгляд, не помешал бы, наверное, один центральный полузащитник, хотя мне очень нравится, как прогрессирует Кутицкий. Но в целом и сейчас команда укомплектована неплохо, и есть все, чтобы бороться за самые высокие места», — считает Лихачев.

«Динамо» после 17 туров РПЛ занимает четвертое место, отставая от лидирующего «Зенита» на 13 очков.

Источник: РБ Спорт
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Михаил Лихачев
0
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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Зенит – Н. Новгород
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