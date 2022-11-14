Сербский агент Еремич намерен подписать Сычевого в «Црвену Звезду»

Сербский агент Срджан Еремич планирует осуществить трансфер нападающего «Оренбурга» Владимира Сычевого в «Црвену Звезду».

По информации источника, Еремич уже звонил нападающему с целью узнать его намерения по переходу в сербский клуб. Отмечается, что сумма отступных игрока составляет 100 миллионов рублей. Этими деньгами и планирует воспользоваться агент, чтобы перевести Сычевого в Сербию, если его устроят условия личного контракта.

26-летний россиянин выступает за «Оренбург» с июля 2021 года. В нынешнем сезоне он провел за клуб 17 матчей, забил 16 мячей и отдал две результативные передачи.