Михаил Игнатов: "Надеюсь, новички скоро адаптируются и нам помогут"

Полузащитник "Спартака" Михаил Игнатов накануне матча 1-го тура премьер-лиги против "Сочи" рассказал о подготовке к игре.

– На что тренер делает упор на тренировках. Отличаются ли они от тех, что были раньше?

– Они никак не отличаются. Работаем по той программе, которую предлагает тренер.

– Как у новичков проходит процесс адаптации?

– Думаю, хорошо. Нужно время. Наш капитан, вице-капитан и вся команда поддерживает ребят. Надеюсь, скоро они адаптируются и помогут нам.

– Как относитесь к выбору Джикии капитаном команды?

– Это отличный выбор. И выбор Зобнина в роли вице-капитана тоже отличный. Я надеюсь, они нас поведут вперед в этом сезоне, и мы покажем ту игру, которую ждут от нас болельщики.

– Что можете сказать про "Сочи"? Как готовитесь к команде, которую в таком составе не видели?

– Идет обычная подготовка. Нужно от себя отталкиваться, и результат придет. (Елена Григорьевская)

"Спартак" - "Сочи": чемпионат России по футболу, премьер-лига, 1-й тур, 13 июля 2019, онлайн-трансляция матча, начало - в 19.00 (время московское)