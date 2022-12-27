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Михаил Грушевский прокомментировал возможный переход РФС в АФК

Виктория Кравченко
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Актер и болельщик ЦСКА Михаил Грушевский рассказал, что думает о переносе голосования по поводу возможного перехода Российского футбольного союза (РФС) в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).

«То, что заседание опять перенесли, может говорить о том, что есть серьезные разногласия. Я, мягко говоря, не уверен, что это тот случай, когда нужно судорожно голосовать до 31 декабря и принимать судьбоносное решение. Это решение не кажется мне очень умным и правильным, я скорее противник этого варианта. Я все понимаю, что нет ясности и по дальнейшей судьбе в УЕФА, но ведь нет и понимания по ФИФА в целом», — цитирует Грушевского Metaratings.ru.

27 декабря стало известно, что РФС перенес голосование о выходе из УЕФА и переходу в АФК. Ожидается, что голосование пройдет до 31 декабря.

Источник: https://metaratings.ru/news/mikhail-grushevskiy-reshenie-o-perekhode-rfs-v-afk-ne-kazhetsya-mne-ochen-umnym-i-pravilnym-1451106/
РФС
Михаил Грушевский
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 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
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 - : -
3.03 00:00
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