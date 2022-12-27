Агент Бальде рассказал, что форвард будет счастлив в «Спартаке» даже при переходе РФС в Азию

Агент нападающего «Спартака» Кейта Бальде Федерико Пасторелло рассказал, что футболит будет рад играть в московском клубе даже при переходе РФС в АФК.

«Кейта с нетерпением ждет начало зимних сборов с командой. Пугает ли его возможное участие клуба в турнирах Азии? Он сделал выбор, поэтому Кейта счастлив, что бы ни случилось», — сказал Пасторелло Metaratings.ru.

Бальде перешел в «Спартак» на правах свободного агента в августе 2022 года. 27-летний сенегалец принял участие в одном матче красно-белых против «Зенита» (1:2) в восьмом туре РПЛ.

17 сентября форварда отстранили на 3 месяца за нарушение процедуры допинг-контроля в период выступлений за итальянский «Кальяри». Дисквалификация действовала до 5 декабря 2022 года.