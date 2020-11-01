Михаил Боярский: «Зенит» с «Химками» выглядел бесполезно, на ЛЧ никаких надежд. Дзюба пенсионер, чтобы отдыхать?»

Заслуженный артист России, болельщик «Зенита» Михаил Боярский прокомментировал победу сине-бело-голубых над «Химками» (2:0) в матче 13-го тура Тинькофф РПЛ.

— Это была не игра. «Зенит» проявил себя очень слабо, несмотря на счет 2:0. Мостовой, Ерохин и Кержаков молодцы, но в целом игра у команды не получилась, — сказал Боярский «СЭ». — Были бессмысленные передачи, топтание. Такое ощущение, что без Дзюбы и Азмуна команда теряет передние резцы, становится совершенно беззубой. Нападения никакого нету, очень бесполезно и несимпатично смотрелись. Это печально.

Неправильно, что сегодня не играл Дзюба. Он пенсионер что ли? Чего это он устал?

На Лигу чемпионов уже никаких ожиданий нет у меня. Надежд там вообще не осталось, рассчитываю только на внутренний чемпионат. (Сергей Федоров)