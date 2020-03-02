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Мейтин — об инциденте на игре «Зенит» — «Локомотив»: «Подвыпивший фанат провоцировал болельщиков гостей»

18:47
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Директор РПЛ по безопасности и работе с болельщиками Александр Мейтин рассказал об инциденте на трибунах во время матча 20-го тура Тинькофф — чемпионата России между «Зенитом» и «Локомотивом» (0:0). По его словам, конфликт возник из-за провокатора в состоянии алкогольного опьянения.

— Один из подвыпивших питерских фанатов влез на козырек, отделяющий ярусы трибун, и стал провоцировать болельщиков гостей, — сказал Мейтин. — Те не выдержали, добрались до него и побили. Но провокатор не успокоился и принялся срывать баннер москвичей. После чего сами фанаты «Локомотива» вывели его с трибуны и передали стюардам.

— Каким будет наказание?

— Решит суд.

— А каким оно может быть в отношении «Зенита»?

— Здесь уже вердикт за КДК. (Александр Львов)

Полностью интервью Мейтина

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